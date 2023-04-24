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Алла Пугачова і Максим Галкін продали свій замок під Москвою – ЗМІ

24 Квітня 2023, 11:37
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Алла Пугачева и Максим Галкин
Джерело: Максим Галкін

Співачка Алла Пугачова і гуморист Максим Галкін продали свій замок під Москвою. Його придбав мільярдер, особа якого поки що невідома, за 1 млрд рублів (453 млн грн).

Інформацію про те, що замок більше не належить подружжю, нібито підтвердили сусіди та інформатор. Зробив це знайомий Пугачової. Про це пишуть росЗМІ.

Восени 2022 року стало відомо, що Пугачова виставила замок на продаж. Тоді потенційний покупець пропонував за маєток 700 млн рублів, на що Алла і Максим не погодилися.

Хто став новим власником шестиповерхового особняка – невідомо, проте, як кажуть сусіди, він уже проживає в ньому.

З початком повномасштабної війни Алла Пугачова і Максим Галкін переїхали з РФ до Ізраїлю. Подружжя не приховує своєї позиції, а гуморист регулярно зі сцени критикує кривавий режим Путіна і підтримує українців, за що його навіть визнали іноагентом.

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