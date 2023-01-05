Комік та артист Максим Галкін підтримав Україну прямо зі сцени на одному зі своїх виступів. Чоловік Пугачової не боїться РФ і публічно підтримує нашу країну на тлі війни.

Ролик швидко став вірусним і поширився мережею.

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Попередньо відео було знято 4 січня в Дубаї, куди російські зірки активно їздять на новорічні корпоративи.

– Мене попросили бути нейтральним. Як я можу бути нейтральним? – запитує Максим зі сцени.

Після цього жінка крикнула йому фразу «Слава Україні». Артист зазначив, що погано чує звуки зі сцени на тлі оплесків, але згодом йому вдалося зрозуміти, про що йдеться.

– Героям слава, – коротко відзначив артист із мікрофоном у руках.

Після цього зал заповнили оплески – публіка відреагувала на сміливі слова Максима.

Проте далеко не всі російські зірки мають сміливість публічно висловити свою підтримку Україні. Приміром, Газманова мало не побили на корпоративі у Дубаї, коли його попросили сказати слова підтримки. Співак промовчав, але згодом попросив просто дати відпочити.

На іншому корпоративі також відзначився Валерій Меладзе. Він тихо сказав Героям слава одному з гостей шоу і після нього захотіли позбавити громадянства РФ.