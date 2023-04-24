Певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин продали свой замок под Москвой. Его приобрел миллиардер, личность которого пока что неизвестна, за 1 млрд рублей (453 млн грн).

Информацию о том, что замок больше не принадлежит супругам, якобы подтвердили соседи и информатор. Сделал это знакомый Пугачевой. Об этом пишут росСМИ.

Осенью 2022 года стало известно, что Пугачева выставила замок на продажу. Тогда потенциальный покупатель предлагал за имение 700 млн рублей, на что Алла и Максим не согласились.

Кто стал новым владельцем шестиэтажного особняка — неизвестно, однако, как говорят соседи, он уже проживает в нем.

С началом полномасштабной войны Алла Пугачева и Максим Галкин переехали из РФ в Израиль. Супруги не скрывают своей позиции, а юморист регулярно со сцены критикует кровавый режим Путина и поддерживает украинцев, за что его даже признали иноагентом.