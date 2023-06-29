Алла Костромічова народила другу дитину: як назвали малюка

Ведуча Нового каналу та модель Алла Костромічова народила дівчинку.

Радісною новиною вона поділилася на особистій сторінці в Instagram. Модель не показала новонароджену донечку, але оприлюднила фото її крихітної ніжки.

Дівчинку назвали Авророю.

У коментарях зіркову матусю вже привітали Леся Нікітюк, Василіса Фролова, Віра Брежнєва та Ірина Монатік.

Зазначимо, що про другу вагітність Алла Костромічова повідомила лише місяць тому. У День матері модель оприлюднило фото з круглим животиком.

Костромічова перебуває у шлюбі з бізнесменом Джейсоном Капоне. У 2015 році у подружжя народився хлопчик, якого назвали Сальвадором.

Фото: Алла Костромічова