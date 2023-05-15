Ведуча реаліті Супер Топмодель по-українськи (Новий канал) Алла Костромічова в День матері розсекретила другу вагітність. Круглим животиком супермодель поділилася з шанувальниками в Instagram.

Так, на фото Алла стоїть на чашах фонтану – для знімка вона одягнулася у легку напівпрозору накидку, яку вирішила не застібати. Костромічова підтримує круглий живіт, що вказує на появу дитини зовсім скоро.

– Ми чекаємо на другу дитину. Я зроблю все можливе, щоб ти народився у найкращому світі, – підписала фото модель.

Чутки про другу вагітність моделі вперше з’явилися ще місяць тому, коли зірка рекламувала колготки. На знімках фанати зуміли роздивитися круглий животик, що вже вказувало на поповнення в сім’ї.

Користувачі мережі встигли привітати зірку із радісною новиною:

Неймовірна Алла… Вітаю від щирого серця.

Вітаю! Це чудова новина.

Клас, може, дівчинка буде таки цього разу – мені б так хотілося.

Вітаю всю вашу родину із чудовою подією!

Зараз Алла одружена з бізнесменом Джейсоном Капоне, з яким виховує 7-річного Сальвадора.

Це не перша така заява на тлі травневого свята – грузинський шоумен Іраклі Макацарія заявив про вагітність його дружини – Лізи Чічуа. Головний герой Холостяка 6 під одним зі знімків заявив, що тепер їх троє.