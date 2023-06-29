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Фото Персоны

Алла Костромичева родила второго ребенка: как назвали малыша

30 июня 2023, 00:20
Валентина Чорна редактор ленты
Алла Костромічова

Ведущая Нового канала и модель Алла Костромичева родила девочку.

Радостной новостью она поделилась на личной странице в Instagram. Модель не показала новорожденную дочь, но обнародовала фото ее крошечной ножки.

Девочку назвали Авророй.

В комментариях звездную мамочку уже поздравили Леся Никитюк, Василиса Фролова, Вера Брежнева и Ирина Монатик.

Отметим, что о второй беременности Алла Костромичева сообщила лишь месяц назад. В День матери модель обнародовала фото с круглым животиком.

Костромичева состоит в браке с бизнесменом Джейсоном Капоне. В 2015 году у супругов родился мальчик, которого назвали Сальвадором.

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Фото: Алла Костромичева

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Алла Костромичева новонароджені
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