Алла Костромичева родила второго ребенка: как назвали малыша

Ведущая Нового канала и модель Алла Костромичева родила девочку.
Радостной новостью она поделилась на личной странице в Instagram. Модель не показала новорожденную дочь, но обнародовала фото ее крошечной ножки.
Девочку назвали Авророй.
В комментариях звездную мамочку уже поздравили Леся Никитюк, Василиса Фролова, Вера Брежнева и Ирина Монатик.
Отметим, что о второй беременности Алла Костромичева сообщила лишь месяц назад. В День матери модель обнародовала фото с круглым животиком.
Костромичева состоит в браке с бизнесменом Джейсоном Капоне. В 2015 году у супругов родился мальчик, которого назвали Сальвадором.
Фото: Алла Костромичева