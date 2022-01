Український гурт Cloudless у фіналі національного відбору на Євробачення 2022 виступатиме з піснею All be Alright.

Учасники колективу зізналися, що їхня композиція про неідеальність світу і віру в краще. Хлопці запевняють, що все буде добре, головне – вірити в це й працювати насамперед над собою.

Гурт Cloudless вже встиг презентувати лірик-відео до конкурсної пісні All be Alright.

Текст пісні Cloudless – All be Alright

If we’ll stay here and we’ll drink here

Consequences, might be some stress

My body’s out of control

I don’t like blood on the floor

I can’t handle it but

I will try to fight, I will try to fight

I hope all be alright, I will try to

Fight, fight, fight

You can’t break me, you can’t stop me

You can’t find out what’s on my mind

But don’t be afraid babe, I wanna stop it

This demon inside in me, I’ll be alright, yeah

It’s screaming inside in me

Wanna get out of me

Morning can’t fix night’s Issues

My body’s out of control

You better down to the floor

I can’t handle it but

I will try to fight, I will try to fight

I hope all be alright, I will try to

Fight, fight, fight

You can’t break me, you can’t stop me

You can’t find out what’s on my mind

But don’t be afraid babe, I wanna stop it

This demon inside in me, I’ll be alright, yeah

I’ll be alright, ohh

I’ll be alright, hey yeah

I’ll be alright, yeah

You can’t break me, you can’t stop me

You can’t find out what’s on my mind

But don’t be afraid babe, I wanna stop it

This demon inside in me, I’ll be alright, yeah

I’ll be alright, ohh

I’ll be alright, hey yeah

I’ll be alright, yeah

Переклад пісні Cloudless – All be Alright

Якщо ми залишимося тут і будемо пити тут

Наслідком може стати стрес

Моє тіло вийшло з-під контролю

Я не люблю кров на підлозі

Я не можу впоратися, але

Я спробую боротися, я спробую боротися

Сподіваюся, все буде добре, я постараюся

Боротися, боротися, боротися

Ти не можеш зламати мене, ти не можеш зупинити мене

Ти не можеш дізнатися, що в мене на думці

Але не бійся, крихітко, я хочу це зупинити

Цей демон всередині мене, зі мною все буде добре, так

Він кричить всередині мене

Хоче вибратися з мене

Ранок не може вирішити проблеми ночі

Моє тіло вийшло з-під контролю

Краще опустись на підлогу

Я не можу впоратися, але

Я спробую боротися, я спробую боротися

Сподіваюся, все буде добре, я постараюся

Боротися, боротися, боротися

Ти не можеш зламати мене, ти не можеш зупинити мене

Ти не можеш дізнатися, що в мене на думці

Але не бійся, крихітко, я хочу це зупинити

Цей демон всередині мене, зі мною все буде добре, так

Зі мною все буде добре, ох

Зі мною все добре, ей, так

Зі мною все буде добре, так

Ти не можеш зламати мене, ти не можеш зупинити мене

Ти не можеш дізнатися, що в мене на думці

Але не бійся, крихітко, я хочу це зупинити

Цей демон всередині мене, зі мною все буде добре, так

Зі мною все буде добре, ох

Зі мною все буде добре, хей, так

Зі мною все буде добре, так