Украинская группа Cloudless в финале национального отбора на Евровидение 2022 будет выступать с песней All be Alright.

Участники коллектива признались, что их композиция о неидеальности мира и вере в лучшее. Ребята утверждают, что все будет хорошо, главное – верить в это и работать прежде всего над собой.

Группа Cloudless уже успела презентовать лирик-видео к конкурсной песне All be Alright.

Текст песни Cloudless — All be Alright

If we’ll stay here and we’ll drink here

Consequences, might be some stress

My body’s out of control

I don’t like blood on the floor

I can’t handle it but

I will try to fight, I will try to fight

I hope all be alright, I will try to

Fight, fight, fight

You can’t break me, you can’t stop me

You can’t find out what’s on my mind

But don’t be afraid babe, I wanna stop it

This demon inside in me, I’ll be alright, yeah

It’s screaming inside in me

Wanna get out of me

Morning can’t fix night’s Issues

My body’s out of control

You better down to the floor

I can’t handle it but

I will try to fight, I will try to fight

I hope all be alright, I will try to

Fight, fight, fight

You can’t break me, you can’t stop me

You can’t find out what’s on my mind

But don’t be afraid babe, I wanna stop it

This demon inside in me, I’ll be alright, yeah

I’ll be alright, ohh

I’ll be alright, hey yeah

I’ll be alright, yeah

You can’t break me, you can’t stop me

You can’t find out what’s on my mind

But don’t be afraid babe, I wanna stop it

This demon inside in me, I’ll be alright, yeah

I’ll be alright, ohh

I’ll be alright, hey yeah

I’ll be alright, yeah

Перевод песни Cloudless — All be Alright

Если мы останемся здесь

И мы выпьем здесь

Последствием может стать стресс

Мое тело выходит из-под контроля

Не люблю кровь на полу

Я не могу с этим справиться

Но я постараюсь бороться

Я постараюсь бороться

Надеюсь все будет хорошо

Я постараюсь драться драться драться

Ты не можешь сломить меня, ты не можешь остановить меня

Ты не можешь узнать, что у меня на уме

Но не бойся, детка, я хочу остановить это

Этот демон внутри меня, я буду в порядке, да

Он кричит внутри меня

Хочет выйти из меня

Утро не может решить проблемы ночи

Мое тело вышло из-под контроля

Тебе лучше спуститься на пол

Я не могу с этим справиться, но

Я постараюсь бороться, я постараюсь бороться

Надеюсь все будет хорошо, буду стараться

Драться, драться, драться

Ты не можешь сломить меня, ты не можешь остановить меня

Ты не можешь узнать, что у меня на уме

Но не бойся, детка, я хочу остановить это

Этот демон внутри меня, я буду в порядке, да

Я буду в порядке, ох

Я буду в порядке, эй, да

Я буду в порядке, да

Ты не можешь сломить меня, ты не можешь остановить меня

Ты не можешь узнать, что у меня на уме

Но не бойся, детка, я хочу остановить это

Этот демон внутри меня, я буду в порядке, да

Я буду в порядке, ох

Я буду в порядке, эй, да

Я буду в порядке, да