Гурт Cloudless пройшов до фіналу Нацвідбору на Євробачення 2022. Ба більше, колектив навіть встиг презентувати конкурсну пісню.

Факти ICTV поцікавилися у Cloudless як проходила підготовка до відбору на Євробачення, а також, якої вони думки щодо скандалу довкола конкурсу.

– Вітаю вас із проходженням до фіналу. Для початку, як проходила підготовка до фіналу, бо для вас це вже друга спроба.

– Ми до останнього моменту не знали, чи підемо на Євробачення, але потім зібрались і вирішили, що так, треба йти! Бо ми справді хочемо добре себе показати цього року, розірвати сцену і дати цю енергію глядачам!

– А як обирали пісню серед написаних? Чи писали спеціально?

– Ні, ми не писали пісню під Євробачення. Пісня була написана дуже давно. Ми просто відчули, що це та пісня, з якою ми хочемо їхати та представляти Україну!

– Чи було таке, що ви зверталися по допомогу до когось? З приводу аранжування, обробки, щоби пісня була більш презентабельною для Євробачення.

– У нас є своя команда. Ми ж гурт, тому кожен займається своєю справою! Антон у нас завідує аранжуванням, Саша – барабанами, Віктор – гітарою. А я пишу тексти та мелодії. Ми всі разом діємо. У нас є команда, з якою ми працюємо, і завжди так пишемо пісні.

– На Євробаченні люблять пісні з глибоким сенсом, місією. Яку місію нестиме ваша пісня для конкурсу?

– Наша пісня по-справжньому дуже глибока. Її головна ідея – потрібно вірити завжди лише в хороше, бо все дуже добре! Попри ситуацію, яка відбувається навколо тебе, треба завжди залишатися на позитиві, вірити в добро та в усе хороше!

– Був такий момент, що одна з учасниць звинуватила оргкомітет у корупції та інших гріхах, бо вона не пройшла. Там є фраза: У вас немає грошей та продюсера, ви не пройдете. Як ви ставитеся до цих звинувачень?

– Я вважаю, що ці звинувачення несправедливі. У нас теж немає тих, хто б нас “кришував”, домовлявся за кулісами. В нас такого немає, ми все робимо самі. Розвиваємося, працюємо та вкладаємо свої гроші. Тому я вважаю, що все чесно. І якщо в житті щось не виходить, треба все одно продовжувати. Ми у 2020 році не потрапили до фіналу. Але ми не здалися. Треба завжди пробувати і вірити в себе, налаштовувати себе на хороше.

– Що ви для себе винесли з першого досвіду на відборі на Євробаченні? Чи не боїтеся знову не перемогти?

– Передусім ми себе не налаштовуємо як на кастинг, що нам обов’язково треба пройти. Ми не ставимо собі таку ціль, не зациклюємося. Ми хочемо насолоджуватися виступом. Звісно, хочемо й пройти, але найголовніше – це гідно виступити та дістати від цього насолоду. Бо це важливий момент. Таке буває раз у житті. Якщо зірки будуть на нашому боці і ми поїдемо представляти Україну, – це буде супер. Ми для цього багато працюємо.

– Кого ви вважаєте головним конкурентом серед учасників?

– Чесно, всі конкуренти. Але не потрібно постійно думати, що це конкурс, що це якийсь іспит і треба боротися. Ми всі дуже різні, у кожного своє завдання, ціль, музика. Глядачі голосуватимуть. Комусь подобаємося ми, а комусь Аліна Паш. І це нормально, для усіх є своє місце.

Cloudless – All be Alright

На відборі на Євробачення Cloudless виступить з піснею All be Alright. За словами учасників гурту, це трек-маніфест, який проголошує: хоч би що сталося, в результаті все буде добре.

– Пандемії, війни, кризи – ми впораємося з усім, ми прийдемо до своєї мети, своєї мрії. У нас, українців, all be alright! Тому що ми непохитні, непереможні, миролюбні, талановиті, музичні, творчі! – так гурт коментує свою конкурсну пісню.

Що відомо про гурт Cloudless

Колектив Cloudless було створено 2017 року. Перша популярність до хлопців прийшла після релізу пісні Між світами.

У 2020 році колектив вирішив взяти участь у відборі на Євробачення. На конкурсі вони презентували трек Drown Me Down.

Склад гурту: Антон Панфілов, Юрій Каналош, Віктор Жуков та Олександр Ковачов.