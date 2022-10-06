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Зйомки вестерну відновлять: Алек Болдвін і сім’я Галини Гатчинс досягли угоди

6 Жовтня 2022, 11:02
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Зйомки вестерну відновлять: Алек Болдвін і сім’я Галини Гатчинс досягли угоди
Джерело: Depositphotos

Американський актор Алек Бодлвін досяг угоди з родиною вбитої операторки Галини Гатчинс.

Робота над фільмом Іржа, на зйомках якого Гатчинс була застрелена, відновиться в 2023 році. Чоловік Галини Метью Гатчинс стане його виконавчим продюсером.

Ба більше, судовий розгляд щодо Болдвіна і компанії і Rust Movie Productions закрито.

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– Я не зацікавлений у взаємних звинуваченнях чи покладанні провини на продюсерів або містера Болдвіна. Всі ми віримо, що смерть Галини була жахливим нещасним випадком. Я вдячний, що продюсери і розважальне співтовариство зібралися разом, щоб віддати належне останній роботі Галини, – йдеться в заяві чоловіка загиблої.

Очікується, що до роботи повернеться і режисер Джоель Соуза. Він також був поранений на зйомках Іржі.

Нагадаємо, 21 жовтня Алек Болдвін застрелив Галину Гатчинс. Трагічний випадок стався на знімальному майданчику вестерну під час репетиції сцени зі зброєю.

Револьвер, з якого стріляв Болдвін, виявився заряджений бойовими патронами.

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Джерело
CNN
Теги
Алек Болдвін
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