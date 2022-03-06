Известный украинский клипмейкер Алан Бадоев заступился за Макса Барских, на которого “наехал” российский музыкант Тимати.

На днях Барских назвал Россию дырявой, и за эти слова Тимати пригрозил музыканту, заявляя, что он все эти годы “жрал с их ложки”. За нашу звезду заступился сначала Потап, заявив, что они обязательно встретятся, и поговорят.

Теперь свое плечо подставил и Алан Бадоев, заявив, что слова Тимати делает лишь жалкие попытки привлечь к себе внимание.

— Это просто не имеет значения сейчас — тебе вчера я и Максим не отвечали. Нам просто некогда обделять внимание мелочь, — заявил кинорежиссер.

Алан также пригласил Тимати в Украину, чтобы тот лично увидел то, что осталось от городов, и взглянул в глаза людям.

Известно, что сейчас Потап и Барских получают угрозы после своих заявлений и ответов Тимати. Они опубликовали в Instagram скриншот сообщения со словами “Мы тебя нашли. Жди гостей!” Впрочем, Потап убежден, что такие СМС свидетельствуют о том, что звезды все делают правильно и их слышат. По номеру понятно, что сообщения исходят со стороны России.