Російська телеведуча та акторка серіалу Моя прекрасна няня Христина Асмаловська померла у віці 41 року. Причиною смерті став Covid-19.

Трагічну новину на особистій сторінці у Facebook повідомила колега зірки з дитячої телепрограми АБВГДейка Тетяна Черняєва.

– Її любили кілька поколінь маленьких телеглядачів, довіряли її авторитету, такту, доброті… YouTube надовго збереже її в пам’яті та разом із Кристиною Олексіївною ще не одне покоління наших малюків готуватимуться до школи. Світла пам’ять світлій людині! – написала колега Христини.

Христина Іванова (справжнє прізвище Асмаловської) народилася 21 травня 1980 року. Вона є майстром спорту міжнародного класу зі спортивних бальних танців та триразовою чемпіонкою Росії серед професіоналів.

У 2012 році вона в парі з Маратом Башаровим брала участь у проекті Танці з зірками, де зайняла третє місце.

Христина Асмаловська знімалась у серіалі Ад’ютанти кохання та в одному з епізодів Моєї прекрасної няні у ролі стюардесси. У 2010 році вона стала ведучою програми АБВГДейка.