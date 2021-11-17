Російська телеведуча та акторка серіалу Моя прекрасна няня Христина Асмаловська померла у віці 41 року. Причиною смерті став Covid-19.
Трагічну новину на особистій сторінці у Facebook повідомила колега зірки з дитячої телепрограми АБВГДейка Тетяна Черняєва.
– Її любили кілька поколінь маленьких телеглядачів, довіряли її авторитету, такту, доброті… YouTube надовго збереже її в пам’яті та разом із Кристиною Олексіївною ще не одне покоління наших малюків готуватимуться до школи. Світла пам’ять світлій людині! – написала колега Христини.
Христина Іванова (справжнє прізвище Асмаловської) народилася 21 травня 1980 року. Вона є майстром спорту міжнародного класу зі спортивних бальних танців та триразовою чемпіонкою Росії серед професіоналів.
У 2012 році вона в парі з Маратом Башаровим брала участь у проекті Танці з зірками, де зайняла третє місце.
Христина Асмаловська знімалась у серіалі Ад’ютанти кохання та в одному з епізодів Моєї прекрасної няні у ролі стюардесси. У 2010 році вона стала ведучою програми АБВГДейка.
Раніше стало відомо, що актор серіалу Кості Хіт Фріман помер уві сні у 41 рік. Причина смерті поки невідома.
Публіка найбільше знає Фрімана за роллю серійного вбивці Говарда Епса у двох сезонах серіалу Кості. Він знімався і в інших проектах, а зараз у виробництві кілька фільмів за його участю, зокрема картина Диявольський плід.