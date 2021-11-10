30 жовтня на 81-му році свого життя померла заслужена акторка Росії Валентина Малявіна. Про це стало відомо лише зараз, 10 листопада. Про те, що сталося, розповів її перший чоловік Олександр Збруєв.

Актор також поділився подробицями про життя Валентини, і додав, що про її смерть стало відомо лише зараз — мало хто зміг висловити співчуття та попрощатися належним чином.

– Валентина була акторкою, яка залишила свій слід і у кінематографі. Вона здобула визнання цілої епохи, в якій існувала, – заявив Збруєв.

Відомо, що з 1983 до 1988 року вона провела у в’язниці за вбивство чоловіка Станіслава Жданько — Збруєв упевнений, що саме цей період зламав їй життя. Вину вона так і не визнала, і до останніх днів наполягала на своїй невинності.

Через деякий час вона повернулася до участі у зніманнях у фільмах, але деякі колеги змінили ставлення до неї, і виправити це здавалося неможливим.

– Трагедія зламала її життя. Довгий час довести провину Валентини не могли, але коли це сталося – це стало справжнім ударом долі для неї, – додав Збруєв.

Відомо, що за все своє життя Валентина мала 5 чоловіків. Окрім участі у величезній кількості фільмів, акторка також грала у театрі.

Серед відомих фільмів за її участю варто відзначити такі роботи — Осінні спокуси, Король-олень, Коли поряд чоловік, Довгота дня.

У 2001 році Валентина втратила зір через невдале падіння, а останні свої роки вона провела в пансіонаті. Актрису поховали на Троєкурівському цвинтарі у Москві.