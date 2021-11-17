Российская телеведущая и актриса сериала Моя прекрасная няня Кристина Асмаловская умерла в возрасте 41 года. Причиной смерти стал Covid-19.

Трагическую новость на личной странице в Facebook сообщила коллега звезды по детской телепрограмме АБВГДейка Татьяна Черняева.

— Ее любили несколько поколений маленьких телезрителей, доверяли ее авторитету, такту, доброте… YouTube надолго сохранит ее в памяти и вместе с Кристиной Алексеевной еще не одно поколение наших малышей будут готовиться к школе. Светлая память светлому человеку! – написала коллега Кристины.

Кристина Иванова (настоящая фамилия Асмаловской) родилась 21 мая 1980 года. Она является мастером спорта международного класса по спортивным бальным танцам и трехкратной чемпионкой России среди профессионалов.

В 2012 году она в паре с Маратом Башаровым участвовала в проекте Танцы со звездами, где заняла третье место.

Кристина Асмаловская снималась в сериале Адъютанты любви и в одном из эпизодов Моей прекрасной няни в роли стюардессы. В 2010 году она стала ведущей программы АБВГДейка.

Ранее стало известно, что актер сериала Кости Хит Фриман умер во сне в 41 год. Причина смерти пока неизвестна.

Публика больше всего знает Фримана по роли серийного убийцы Говарда Эпса в двух сезонах сериала Кости. Он снимался и в других проектах, а сейчас в производстве несколько фильмов с его участием, в частности картина Дьявольский плод.