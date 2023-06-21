Українська актриса Катерина Кузнецова розповіла про майно в Росії. Зірка російського серіалу Кухня зізналася, що сталося з її квартирою в Москві та автомобілем.

– Машину я забрала з РФ, як і пилосос Dyson, праску, і навіть котів. Я перевозила все через друзів – тоді ще була можливість робити це. Утім, електроніку я продавала там за подвійну ціну – чайники, самокати, – заявила Катерина.

Утім, за майже півтора року повномасштабної війни артистка так і не продала квартиру в Москві.

– Я чекаю, щоб не потрапити на величезний податок із продажу. А так, то я точно буду її позбуватися. Навіть не знаю, скільки вона коштує – сподіваюся, що понад $200 тис., – додала Кузнецова.

Актриса зізналася, що не повернеться в Росію навіть після перемоги України і смерті Путіна.

Утім, далеко не всі українські зірки, які працювали і проживали за кордоном, негативно ставляться до росіян в умовах війни. Актриса Катерина Кістень заступилася за “хороших росіян” у Швеції. Артистка додала, що там вони страждають більше, ніж ми, і активно беруть участь у наданні гуманітарної допомоги.