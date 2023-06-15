Українська актриса Катерина Кістень розповіла, що думає про “хороших росіян”. Перебуваючи у Швеції, артистка зізналася, що спілкується з багатьма людьми з Росії, які давно переїхали.

– Я можу сказати, що такі люди – це реально хороші росіяни в Стокгольмі. По-перше, вони страждають більше, ніж ми тут, тому що це їх стосується більше, ніж будь-кого. Адже вони несуть внутрішню відповідальність і долучилися до гуманітарної роботи, – заявила Катерина в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Актриса додала, що дуже поважає росіян, які виїхали і не підтримують війну в Україні. Однак вимагати протестувати жителів РФ вона не може.

– Росія – це величезна країна, в якій на протест виходять одиниці, тож їх перемелюють. Тому просити вийти з плакатом на протест – це те саме, що сказати вбити себе або піти до в’язниці. Я не можу цього просити, – вважає Кістень.

Утім, далеко не всі знаменитості згодні з такою позицією. Наприклад, продюсер Ігор Кондратюк заявив, що хороших росіян не існує. Шоумен вважає, що вони не змогли зупинити агресію в 2014, і всі ці роки платили податки, на які купуються ракети для обстрілу українських міст.