Родичі польської співачки Бланки, яка виступала на Євробаченні 2023, підтримують РФ і війну в Україні. Водночас представниці Польщі на конкурсі українці віддали 12 балів.

Так, користувачі мережі побачили на Facebook-сторінці брата співачки Олівера пост на підтримку РФ. Щоправда, хлопець уже видалив публікацію, але “інтернет пам’ятає все”, тож вдалося зберегти скандальну заяву.

Так, Олівер зробив репост публікації з пропагандистським наративом Кремля про нібито українця, який розповів “усю правду” про війну і “київський режим нацистів”. Сам брат Бланки підтримав ці слова й заявив, що це правда.

Примітно, що зробив він цю публікацію ще 8 березня 2022 року, коли сотні тисяч українців були змушені тікати за кордон у пошуках безпеки – зокрема й до Польщі.

Нагадаємо, що Польща посіла 19-те місце на Євробаченні 2023 з 93 балами. Український дует Tvorchi виборов 6-те, а переможницею стала Loreen зі Швеції.