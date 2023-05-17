Родичі польської співачки Бланки, яка виступала на Євробаченні 2023, підтримують РФ і війну в Україні. Водночас представниці Польщі на конкурсі українці віддали 12 балів.
Так, користувачі мережі побачили на Facebook-сторінці брата співачки Олівера пост на підтримку РФ. Щоправда, хлопець уже видалив публікацію, але “інтернет пам’ятає все”, тож вдалося зберегти скандальну заяву.
@bitizdrava666 CHCEMY WYJAŚNIEŃ CZY TO PRAWDA?! O co tu chodzi? #apeldotvp #blankazrezygnuj #blankaisoverparty #eurowizja #eurovision2023 #esc #esc2023 #eurovision #freeukraine #freedomforukraine #stopwar #stopwarinukraine #eurovisionsongcontest #ukraine #eurovisionpoland #eurovisionukraine #jann #blanka #blankastajkow #blankasolo #lukeblack #bejba #janngladiator #janniary #tbse ♬ Gladiator – Jann
Так, Олівер зробив репост публікації з пропагандистським наративом Кремля про нібито українця, який розповів “усю правду” про війну і “київський режим нацистів”. Сам брат Бланки підтримав ці слова й заявив, що це правда.
Примітно, що зробив він цю публікацію ще 8 березня 2022 року, коли сотні тисяч українців були змушені тікати за кордон у пошуках безпеки – зокрема й до Польщі.
Нагадаємо, що Польща посіла 19-те місце на Євробаченні 2023 з 93 балами. Український дует Tvorchi виборов 6-те, а переможницею стала Loreen зі Швеції.