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Актриса Екатерина Кузнецова рассказала, почему не продает квартиру в Москве

21 июня 2023, 09:48
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Катерина Кузнецова

Украинская актриса Екатерина Кузнецова рассказала об имуществе в России. Звезда российского сериала Кухня призналась, что случилось с ее квартирой в Москве и автомобилем. 

— Машину я забрала из РФ, как и пылесос Dyson, утюг, и даже котов. Я перевозила все через друзей — тогда еще была возможность делать это. Впрочем, электронику я продавала там за двойную цену — чайники, самокаты, — заявила Екатерина.

Впрочем, за почти полтора года полномасштабной войны артистка так и не продала квартиру в Москве.

— Я жду, чтобы не попасть на огромный налог с продажи. А так, то я точно буду от нее избавляться. Даже не знаю, сколько она стоит — надеюсь, что больше $200 тыс., — добавила Кузнецова.

Актриса призналась, что не вернется в Россию даже после победы Украины и смерти Путина.

Впрочем, далеко не все украинские звезды, которые работали и проживали за границей, негативно относятся к россиянам в условиях войны. Актриса Екатерина Кистень заступилась за “хороших русских” в Швеции. Артистка добавила, что там они страдают больше, чем мы, и активно берут участие в предоставлении гуманитарной помощи.

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Источник
Слава Дьомін
Теги
Война в Украине Екатерина Кузнецова
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