Акторка Гвінет Пелтроу постане перед судом через звинувачення в нанесенні серйозних травм під час інциденту 2016 року. Це сталося на лижному курорті Deer Valley у штаті Юта, куди зірка вирушила займатися активним відпочинком.

Так, у звинуваченні йдеться про те, що вона збила пенсіонера Террі Сандерсона з ніг, після чого він знепритомнів і отримав черепно-мозкову травму. На додачу до цього у Террі виявили й чотири зламані ребра.

Позов на Гвінет подали 2019 року – пенсіонер хотів компенсації в розмірі $3,1 млн, але згодом позов відхилили. Тепер він вимагає $300 тис.

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У звинуваченнях повідомляється, що Пелтроу “встала, повернулася і поїхала на лижах, залишивши Сандерсона приголомшеним, лежачим на снігу і серйозно травмованим”. Також посупить і інструктор з лиж акторки, який бачив, що Террі отримав травми. Після цього вчитель зірки звинуватив Сандерсона в аварії, написавши “неправдивий звіт для захисту свого клієнта”.

Пелтроу також подала позов на чоловіка із символічною ціною в $1, звинувачуючи його в інциденті, через який вона була вражена. Після цього актриса не каталася на лижах цілий день. У заяві також ідеться, що Сандерсон вибачився перед нею і сказав, що з ним усе гаразд.

Судовий процес триватиме 8 днів.

Нещодавно інша американська акторка потрапила в скандал – Аманда Байнс потрапила до психіатричної клініки після того, як поліція Лос-Анджелеса виявила, як вона блукала без одягу неподалік від центру міста.