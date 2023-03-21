Актриса Гвинет Пэлтроу предстанет перед судом из-за инцидента на лыжном курорте

Актриса Гвинет Пэлтроу предстанет перед судом из-за обвинений в нанесении серьезных травм во время инцидента в 2016 году. Это произошло на лыжном курорте Deer Valley в штате Юта, куда звезда отправилась заниматься активным отдыхом.

Так, в обвинении говорится, что она сбила пенсионера Терри Сандерсона с ног, лишив сознания и причинив черепно-мозговую травму. В добавок к этому у Терри обнаружили и четыре сломанных ребра.

Иск на Гвинет был подан в 2019 году — пенсионер хотел компенсации в размере $3,1 млн, но спустя время иск отклонили. Теперь он требует $300 тыс.

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В обвинениях сообщается, что Пэлтроу “встала, повернулась и уехала на лыжах, оставив Сандерсона ошеломленным, лежащим на снегу и серьезно травмированным”. Также посупит и инструктор по лыжам актрисы, который видел, что Терри получил травмы. После этого учитель звезды обвинил Сандерсона в аварии, написав “ложный отчет для защиты своего клиента”.

Пэлтроу также подала иск на мужчину с символической ценой в $1, обвиняя его в инциденте, из-за которого она была потрясена. После этого актриса не каталась на лыжах целый день. В заявлении также говорится, что Сандерсон извинился перед ней и сказал, что с ним все в порядке.

Судебный процесс будет длиться 8 дней.

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