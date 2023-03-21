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Ходила голой по Лос-Анджелесу: Аманда Байнс попала в психиатрическую клинику

21 марта 2023, 13:48
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Аманда Байнс
Источник: Depositphotos

Американская актриса Аманда Байнс попала в психиатрическую клинику после того, как полиция Лос-Анджелеса обнаружила ее бродящей без одежды недалеко от центра города.

Как сообщается, звезда фильма Она — мужчина, будучи голой и растерянной, ходила посреди дороги и останавливала проезжающие машины. Одному из водителей Аманда сказала, что сходит с ума от психоза и попросила его позвонить по номеру 911.

Сперва 36-летняя Байнс была доставлена в полицейский участок, откуда ее уже переместили в психиатрическое отделение. Там она пробудет не менее 72 часов и будет проверена на вменяемость.

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Отметим, что до 2022 года Аманда восемь лет находилась под опекой своих родителей. Проблемы с законом и психическим здоровьем у Байнс начались в 2012-м. Ее обвинили в нескольких ДТП и осудили на три года условно.

С 2022 года актриса жила в общине для женщин.

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Источник
Daily Mail
Теги
актриса психічні розлади
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