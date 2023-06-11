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Актор Лієв Шрайбер закликав світ допомогти Україні після підриву Каховської ГЕС

11 Червня 2023, 18:03
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Лієв Шрайбер
Джерело: Getty Images

Американський актор Лієв Шрайбер відреагував на підрив Каховської ГЕС. Зірка Людей Ікс закликав увесь світ допомогти жителям Херсонщини на тлі масової повені.

Шрайбер опублікував в Instagram знімки із затоплених населених пунктів на Півдні України, а також записав відеозвернення для своїх фанатів.

– Ви точно бачили руйнування після підриву Каховської ГЕС – тисячі українців залишилися без своїх будинків і борються за виживання. Катастрофа торкнулася всіх тих, хто живе на лінії фронту. Мій фонд робить усе для допомоги цим людям, і ви можете цьому посприяти, – заявив Лієв.

Актор доклав руку до створення благодійного фонду BlueCheck Ukraine, через який надається допомога постраждалим від війни українцям.

Нагадаємо, що зірка Людей Ікс активно допомагає Україні на тлі повномасштабного вторгнення вже понад рік. Наприклад, ще у квітні 2022 року Лієв Шрайбер відвідав Львів і розповів про безсонні ночі в підвалі одного з готелів. Він також встиг зайнятися волонтерством.

Актор також є амбасадором української платформи United24, і в рамках цього він відвідав Київ наприкінці літа 2022 року. Він доклав руку до цілодобових психологічних консультацій українцям в умовах війни.

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Теги
Війна в Україні Каховська ГЕС
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