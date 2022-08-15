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Лієв Шрайбер приїхав до Києва

15 Серпня 2022, 12:12
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Лієв Шрайбер приїхав до Києва
Джерело: Getty Images

Голлівудський актор, режисер і сценарист Лієв Шрайбер приїхав до Києва.

Актор прибув до України потягом із Польщі як амбасадор United 24 — онлайн-платформи для збору пожертв від благодійних організацій, міжнародних партнерів і громадян для підтримки України.

Про візит зірки стало відомо з марафону Єдині новини.

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– Одна з платформ, яку я підтримую, називається Ukraine needs you. Вона надає цілодобові психологічні консультації українцям. Мені здається, у цей складний час дуже важливо говорити одне з одним. Можливо для українців це бар’єр, адже українці дуже незалежні люди, та все ж таки із фахівцями варто говорити.

Лієв Шрайбер приїхав до Києва / 3 зображення

У квітні Лієв Шрайбер приїхав до Львова – тоді актору довелося провести ніч у підвалі через постійні сигнали повітряної тривоги.

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