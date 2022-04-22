Голливудский актер Лив Шрайбер рассказал о волонтерстве во Львове и бессонной ночи в подвале одного из местных отелей.

Своими историями звезда Людей Икс поделился в Instagram, прикрепив их интересными фотографиями. Так, актер лично ощутил на себе пребывания в убежище на протяжении ночи.

— Бессонная ночь во Львове. Воздушная тревога была не менее трех раз. В подвале нашей гостиницы я был поражен тем, насколько оптимистичными и живыми остаются люди, которых я там встретил, – признался Шрайбер.

После этого он вышел на улицу, и также не стал скрывать своих эмоций.

— Вздремнул на улице после долгой ночи во Львове. Столько историй, такие невероятно стойкие люди. Я сейчас в целости и сохранности — хотел бы я сказать то же самое о них, — рассказал Лив.

Звезда Людей Икс добавил, что его любезно перевезли от границы до Львова, где показали центры, которые предоставляют убежище переселенцам — детям и их семьям. На снимках актера можно заметить, что он посещал эти убежища, приобрел несколько картин художницы Юлии для дальнейшей продажи на аукционе, деньги с которых пойдут на гуманитарную помощь.