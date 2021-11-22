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Актор із Дорослих ігор Джої Морган помер у 28 років

22 Листопада 2021, 11:22
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Джои Морган
Джерело: Depositphotos

Відомий американський актор Джої Морган помер у віці 28 років. Про причини смерті знаменитості не повідомляється.

– Джої помер рано-вранці в неділю. Це справжній шок для всіх нас. Його близьким потрібно побути наодинці деякий час. Нам його не вистачатиме, — заявив представник актора.

Відомий режисер Крістофер Лендон, який зняв фільм Скаути проти зомбі за участю Моргана, також відреагував на смерть актора.

– Джої Морган увійшов у моє життя майже 9 років тому — він був тихий, веселий, розумний і задумливий. Він був справжнім магнітом для камер. Але сьогодні він помер, це просто несамовита новина. Для мене честь знати його особисто, – поділився своїми думками Крістофер.

Користувачі Twitter також відреагували на сумну новину під публікацією Лендона:

  • Він був дуже веселим у Скаутах, я його ніколи не забуду!
  • Вже минуло 9 років? Я люблю цей фільм, і Джої був у ньому приголомшливим — така величезна втрата!
  • Він пішов так рано! Спочивай з миром, Джої.

Відома американська актриса Зої Дойч також попрощалася із Морганом, з яким вона разом знімалася у фільмі Дорослі ігри.

– Спочивай з миром, Джої. Він був дуже доброю, талановитою та особливою людиною. Ми любимо тебе, — зворушливо попрощалася Зої.

Відомо, що Морган здобув популярність під час успішного дебюту у фільмі Скаути проти зомбі у 2015 році, і з того часу активно знімався у картинах, які заслужили на визнання суспільства.

Також днями померла ще одна знаменитість – російська актриса Ніна Русланова. Її знають завдяки участі у зніманнях у понад 160 фільмів, серед яких Собаче серце, Тіні зникають опівдні, Не стріляйте у білих лебедів, Афоня, Будьте моїм чоловіком.

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Джерело
The Sun
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