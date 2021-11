Відомий американський актор Джої Морган помер у віці 28 років. Про причини смерті знаменитості не повідомляється.

Відомий режисер Крістофер Лендон, який зняв фільм Скаути проти зомбі за участю Моргана, також відреагував на смерть актора.

Joey Morgan came into my life nearly 9 years ago when I made Scouts. He was quiet, funny, intelligent and thoughtful. And when the cameras rolled he was magnetic. He passed today and the news is heartbreaking. I am honored to have known him. ???? pic.twitter.com/53GQ0r0YYB

— christopher landon (@creetureshow) November 21, 2021