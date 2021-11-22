Відомий американський актор Джої Морган помер у віці 28 років. Про причини смерті знаменитості не повідомляється.

– Джої помер рано-вранці в неділю. Це справжній шок для всіх нас. Його близьким потрібно побути наодинці деякий час. Нам його не вистачатиме, — заявив представник актора.

Відомий режисер Крістофер Лендон, який зняв фільм Скаути проти зомбі за участю Моргана, також відреагував на смерть актора.

– Джої Морган увійшов у моє життя майже 9 років тому — він був тихий, веселий, розумний і задумливий. Він був справжнім магнітом для камер. Але сьогодні він помер, це просто несамовита новина. Для мене честь знати його особисто, – поділився своїми думками Крістофер.

Joey Morgan came into my life nearly 9 years ago when I made Scouts. He was quiet, funny, intelligent and thoughtful. And when the cameras rolled he was magnetic. He passed today and the news is heartbreaking. I am honored to have known him. ???? pic.twitter.com/53GQ0r0YYB — christopher landon (@creetureshow) November 21, 2021

Користувачі Twitter також відреагували на сумну новину під публікацією Лендона:

Він був дуже веселим у Скаутах, я його ніколи не забуду!

Вже минуло 9 років? Я люблю цей фільм, і Джої був у ньому приголомшливим — така величезна втрата!

Він пішов так рано! Спочивай з миром, Джої.

Відома американська актриса Зої Дойч також попрощалася із Морганом, з яким вона разом знімалася у фільмі Дорослі ігри.

– Спочивай з миром, Джої. Він був дуже доброю, талановитою та особливою людиною. Ми любимо тебе, — зворушливо попрощалася Зої.

Відомо, що Морган здобув популярність під час успішного дебюту у фільмі Скаути проти зомбі у 2015 році, і з того часу активно знімався у картинах, які заслужили на визнання суспільства.

Також днями померла ще одна знаменитість – російська актриса Ніна Русланова. Її знають завдяки участі у зніманнях у понад 160 фільмів, серед яких Собаче серце, Тіні зникають опівдні, Не стріляйте у білих лебедів, Афоня, Будьте моїм чоловіком.