Известный американский актер Джои Морган умер в возрасте 28 лет. О причинах смерти знаменитости не сообщается.

Известный режиссер Кристофер Лэндон, который снял фильм Скауты против зомби с участием Моргана также отреагировал на смерть актера.

Joey Morgan came into my life nearly 9 years ago when I made Scouts. He was quiet, funny, intelligent and thoughtful. And when the cameras rolled he was magnetic. He passed today and the news is heartbreaking. I am honored to have known him. ???? pic.twitter.com/53GQ0r0YYB

