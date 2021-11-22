Известный американский актер Джои Морган умер в возрасте 28 лет. О причинах смерти знаменитости не сообщается.

— Джои скончался рано утром в воскресенье. Это настоящий шок для нас всех. Его близким нужно побыть наедине некоторое время. Нам будет его не хватать, — заявил представитель актера.

Известный режиссер Кристофер Лэндон, который снял фильм Скауты против зомби с участием Моргана также отреагировал на смерть актера.

— Джои Морган вошел в мою жизнь почти 9 лет назад — он был тихим, веселым, умным и задумчивым. Он был настоящим магнитом для камер. Но сегодня он скончался, это просто душераздирающая новость. Для меня честь знать его лично, — поделился своими мыслями Кристофер.

Joey Morgan came into my life nearly 9 years ago when I made Scouts. He was quiet, funny, intelligent and thoughtful. And when the cameras rolled he was magnetic. He passed today and the news is heartbreaking. I am honored to have known him. ???? pic.twitter.com/53GQ0r0YYB — christopher landon (@creetureshow) November 21, 2021

Пользователи Twitter также отреагировали на печальную новость под публикацией Лэндона:

Он был очень веселым в Скаутах, я его никогда не забуду!

Уже прошло 9 лет? Я люблю этот фильм, и Джои был в нем потрясающим — такая огромная потеря!

Он ушел так рано! Покойся с миром, Джои.

Известная американская актриса Зои Дойч также попрощалась с Морганом, с которым она вместе снималась в фильме Взрослые игры.

— Покойся с миром, Джоуи. Он был очень добрым, талантливым и особенным человеком. Мы любим тебя, — трогательно попрощалась Зои.

Известно, что Морган получил известность во время успешного дебюта в фильме Скауты против зомби в 2015 году, и с тех пор активно снимался в картинах, которые заслужили признания общества.

Также на днях умерла еще одна знаменитость — российская актриса Нина Русланова. Ее знают благодаря участию в съемках более 160 фильмов, среди которых Собачье сердце, Тени исчезают в полдень, Не стреляйте в белых лебедей, Афоня, Будьте моим мужем.