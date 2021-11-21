Померла радянська та російська актриса театру та кіно Ніна Русланова.

Їй було 75 років.

Про смерть Ніни Русланової повідомили у Спілці кінематографістів Росії.

– Сьогодні на 76-му році життя після тривалої хвороби померла Ніна Іванівна Русланова, – повідомили там.

Її друг – актор Станіслав Садальський підтвердив факт тяжкої і тривалої хвороби артистки.

– Попри хворобу вона намагалася триматися. Часто за старою звичкою дзвонила мені на домашній телефон і намовляла щось на автовідповідач: Каже автопривітник, – написав актор Станіслав Садальський у Instagram із приводу смерті Ніни Русланової.

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Режисер Олег Степченко, згадуючи спільну роботу з Ніною Руслановою у стрічці Вій в 2014 році, повідомив, що для актриси роль дружини Явтуха стала останньою на великих екранах. Він також сказав, що тоді у Русланової стався інсульт, але вона продовжувала грати на зйомках.

Російські ЗМІ повідомляють, що напередодні в неї виявили коронавірус. 11 листопада актрису госпіталізували із пневмонією та порушенням серцевого ритму.

Актриса зіграла понад 160 ролей у таких відомих фільмах, як Собаче серце, Тіні зникають опівдні, Не стріляйте у білих лебедів, Афоня, Будьте моїм чоловіком.

Біографія актриси Ніни Русланової

Ніна Русланова нодилася у 1945 році в Богодухові, Харківської області. Новонародженою її знайшли та передали в дитячий будинок, де Ніна виросла. Там же отримала умовні прізвище, по батькові та дату народження – 5 грудня.

Після закінчення будівельного училища Ніна Русланова працювала маляром. А у 1963 році вступила до Харківського театрального інституту.

Невдовзі вона покинула навчання у Харкові та поїхала до Москви, де вступила до Театрального училища ім. Б. Щукіна, яке закінчила в 1969 році.

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Русланова працювала у Театрі імені Є.Вахтангова та Театрі імені Маяковського. А в 1982 року вона стала заслуженою артисткою РРФСР.

– Що говорити, не знаю. Ніночка. Друг, подруга, просто близька людина. Скільки нас пов’язувало, зараз уже не перерахувати, та й нема до чого, – написав Садальський.

Ця яскрава характерна комедійна актриса грала не лише у повнометражному кіно та виходила на театральну сцену, але й брала участь у телесеріалах.

Джерело: Спілка кінематографістів РФ