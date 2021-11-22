Російський актор, який зіграв у популярному серіалі Вороніни, Михайло Зубов помер на 43 році життя. Причиною смерті стали ускладнення від Covid-19 та пневмонія.

Трагічну новину у соціальних мережах повідомила подруга актора Олена Володіна.

– Пішов із життя наш друг, прекрасна людина, талановитий артист, Михайло Зубов, тато Мілени за фільмом, так і не дочекався нашого фільму, – написала вона.

За словами дружини актора Наталії Гердт, до смерті чоловік 13 днів перебував у відділенні реанімації.

Михайло Зубов народився 29 вересня 1979 року. У 2003 році він завершив навчання у Кубанському інституті міжнародного підприємництва та менеджменту. З 2016 року навчався у Школі акторської майстерності Артанде.

Зубов брав участь у зйомках фільму Тренер (2018), серіалах Вороніни (2009–2019), Шучка (2015), Лихач (2019) та Капкан для монстра (2020).

Незадовго до смерті актор зіграв батька маленької дівчинки у картині Старша сестра, але через трагедію не встиг побачити вихід фільму у світ.

Нещодавно стало відомо про смерть акторки Ніни Русланової. Зірка померла від Covid-19. 11 листопада її госпіталізували із пневмонією та порушенням серцевого ритму.

Ніна зіграла понад 160 ролей у таких відомих фільмах, як Собаче серце, Тіні зникають опівдні, Не стріляйте у білих лебедів, Афоня, Будьте моїм чоловіком.