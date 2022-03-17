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Актер Хавьер Бардем поддержал Украину на митинге в Мадриде

17 марта 2022, 17:12
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Хав’єр Бардем
Источник: Getty Images

Известный испанский актер Хавьер Бардем выразил поддержку Украине. Обладатель премии Оскар протестует перед посольством России в Мадриде, выражая свою позицию по поводу войны, которую развязала Россия.

Многие зарубежные звезды уже активно поддерживают нашу страну. Голливудская актриса и посол доброй воли ООН по делам беженцев Анджелина Джоли призвала остановить войну в Украине. Знаменитость уверена, что без прекращения агрессии со стороны России дети заплатят самую высокую цену. 

Музыкальный дуэт Massive Attack поддерживает Украину не только словами, но и финансами. Они активно продают специально созданный плакат — вырученные деньги пойдут на помощь нашей стране. Цена за один экземпляр £150 (более 5,7 тыс. грн).

Даже некоторые российские звезды финансово поддерживают Украину. Рэпер Oxxxymiron (настоящее имя – Мирон Федоров) провел свой первый благотворительный концерт в Стамбуле, где собрал более $30 тыс. — средства пойдут на помощь нашей стране.

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Війна в Україні
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