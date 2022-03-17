Известный испанский актер Хавьер Бардем выразил поддержку Украине. Обладатель премии Оскар протестует перед посольством России в Мадриде, выражая свою позицию по поводу войны, которую развязала Россия.

Іспанський актор Хав’єр Бардем, володар премії Оскар і десятків інших нагород, протестує перед посольством росії в Мадриді: «Я зараз тут, щоб продемонструвати своє засудження войовничих дій російської федерації проти України». pic.twitter.com/3fjHwbIPpe — Ministry of Culture and Information Policy (@MKIPUkraine) March 17, 2022

Многие зарубежные звезды уже активно поддерживают нашу страну. Голливудская актриса и посол доброй воли ООН по делам беженцев Анджелина Джоли призвала остановить войну в Украине. Знаменитость уверена, что без прекращения агрессии со стороны России дети заплатят самую высокую цену.

Музыкальный дуэт Massive Attack поддерживает Украину не только словами, но и финансами. Они активно продают специально созданный плакат — вырученные деньги пойдут на помощь нашей стране. Цена за один экземпляр £150 (более 5,7 тыс. грн).

Даже некоторые российские звезды финансово поддерживают Украину. Рэпер Oxxxymiron (настоящее имя – Мирон Федоров) провел свой первый благотворительный концерт в Стамбуле, где собрал более $30 тыс. — средства пойдут на помощь нашей стране.