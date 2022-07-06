Українські співачки Jerry Heil, Alyona Alyona та їхня колега з Німеччини Ela представили кліп до пісні #KUPALA. Пісня та відеоролик присвятили важливому святу, традиції якого вшановують українці й донині.

Відомо, що відеоролик створили на основі фрагментів, знятих у легендарній кіностудії Довженка 50 років тому. Кадри взяли з фільму Вечір на Івана Купала 1968 року – картина відображає оповідання Миколи Гоголя та українських народних казок.

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Jerry Heil в Instagram заявила, що ця робота несе в маси геніальність української культури та музики. Артистка також додала, що фіт із закордонною співачкою – це лише початок.

– І тепер кожна робота, яку ми створимо, нестиме у світ ідею геніальності української культури та музики зокрема. Фіт з Ela, німецькою співачкою, яка заспівала українську пісню німецькою мовою, – феєричний початок, – додала Jerry Heil.

Унікальність цієї роботи можна відзначити участю закордонної співачки – Jerry Heil зізналася, що Ela має українське коріння.

Свою спільну роботу музиканти анонсували ще на початку липня – вони зізналися, що пісню з представниками інших країн потрібно було записати набагато раніше, але зараз настав вирішальний час.

Jerry Heil та Alyona Alyona вже не першу пісню записали разом з початку війни. У квітні вони випустили трек Молитва, яка відображає колективну молитву за всіх українців, які зазнали жаху війни, розв’язаної Росією.