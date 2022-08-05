Рэп-исполнительница Alyona Alyona рассказала о своем новом релизе и работе с зарубежными музыкантами.

— Работаю на творческом фронте с микрофоном. Сегодня у меня день релиза — вышла песня За нами буде перемога. Ее ждала вся моя аудитория — агрессивный хип-хоп реп, и в нем нет припевов. В нем я противопоставляю наших мужественных воинов тем обычным мародерам — призналась артистка.

Послушать песню За нами буде перемога можно на сервисе YouTube Music.

Alyona Alyona заявила, что ее контент часто банят без причины — к примеру, модерация TikTok считает, что в роликах присутствует язык ненависти.

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— На мой контент многие россияне жалуются. Они считают, что это их обижает. Я ни в коем случае не опускаю руки, и буду дальше продолжать это делать, — добавила звезда.

Артистка также раскрыла немного подробностей о коллаборации с Netflix — песня Alyona Alyona стала саундтреком подросткового сериала Опасные связи.

— Начало коллаборации было полгода назад — мы об этом уже и забыли. Однако пользователи в Instagram начали отмечать меня на видео с этим сериалом. Мы очень рады, что украинский язык звучит в проекте, — рассказала певица.

Звезда добавила, что хочет записывать треки со всеми европейскими артистами — это отличная возможность заявить об Украине всему миру, причем в разных музыкальных жанрах. В конце августа выйдет совместная работа с Jerry Heil и иностранными исполнителями.

Напомним, что для сериала Netflix Alyona Alyona сделала фит с диджеем Vladimir Cauchemar. Сериал Опасные связи рассказывает о девушке Селен, которая переехала из французской столицы в город Биарриц, где влюбляется в парня. Премьера сериала состоялась в начале июля.