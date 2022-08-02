Пісня української реп-виконавниці Alyona Alyona стала саундтреком підліткового серіалу Netflix Небезпечні зв’язки (Dangerous liaisons). Композиція Dancer створена спільно з діджеєм Vladimir Cauchemar.

– Наш трек Dancer із Vladimir Cauchemar взяли саундтреком до серіалу Небезпечні зв’язки, який вийшов на Netflix, – сказала Alyona Alyona в Instagram-stories.

Зірка також дала підписникам завдання – знайти частину серіалу з її треком, при цьому реп-виконавиця залишила підказку – 11-та серія.

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Серіал Небезпечні зв’язки розповідає про дівчину Селен, яка переїхала з французької столиці до міста Біарріц. Там вона йде до нової школи і закохується у хлопця на ім’я Трістан. Чи вдасться їй підкорити юнака або ж він відмовиться від неї?

Прем’єра серіалу відбулася на Netflix 8 липня.