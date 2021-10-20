Американська співачка Адель, яка довго приховувала особисте життя, вийшла у світ зі своїм бойфрендом – спортивним агентом Річем Полом. Пара разом з’явилася на баскетбольному матчі в Лос-Анджелесі.

Закохані були у піднесеному настрої, а з обличчя Адель не сходила посмішка. Для спортивної події зірка одягнула стильний шкіряний костюм та пальто Louis Vuitton.

Співачка зізналася, що її нового бойфренда не бентежить підвищена увага та публічність. Пара познайомилася у 2020 році на одній із вечірок.

Варто зазначити, що останні роки видалися для Адель досить непростими. У 2021 році вона офіційно розлучилася зі своїм чоловіком Саймоном Конеккі, від якого виховує сина Анджело.

І попри те, що подружжя розійшлося мирно, Адель тяжко пережила ці події. Вона погано почувалася і страждала від панічних атак.

Весь свій біль від пережитого періоду вона вмістила у новий альбом 30, який вийде вже 19 листопада.

Нещодавно Адель презентувала кліп на пісню Easy On Me з майбутнього альбому. Ролик зібрав понад 86 млн переглядів.

У кліпі Адель з’являється в тому ж самому будинку у Квебеку, Канада, де знімали музичне відео на трек Hello. Режисером виступив Ксав’є Долан.