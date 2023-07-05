Адель пригрозила своїм фанатам пістолетом: Тільки спробуйте кинути

Співачка Адель пригрозила своїм шанувальникам зі сцени з пістолетом у руках. Зірка нагадала про етикет після того, як почастішали випадки кидання предметів на сцену.

Це сталося на шоу Weekends With Adele, де артистка порушила важливу тему.

Adele talks about concertgoers throwing things at artists: “I fucking dare you. Dare you to throw something at me and I’ll fucking kill you.” pic.twitter.com/vy680y8ekm — Pop Crave (@PopCrave) July 4, 2023

– Ви помітили, як люди зараз забувають про довбаний шоу-етикет? Люди просто кидають лайно на сцену. Я, бл**ь, насмілюся. Насмільтеся кинути в мене що-небудь, і я вас уб’ю, – пожартувала артистка зі сцени.

Адель закликала публіку припинити кидати речі в артистів.

– Досить кидати речі в артистів, коли можна стріляти в людей… Я бачила їх. Ці люди збожеволіли, ви можете собі уявити? – задалася питанням зірка.

Останнім часом музиканти страждають від рук слухачів просто на сцені. Наприклад, у Бібі Ріксу кинули телефон, через що їй довелося накласти кілька швів на обличчя. Порушника затримали і судитимуть.

Також нещодавно в британську співачку Pink кинули мішечок із прахом матері. Артистка розгубилася, адже не щодня таке відбувається.

В американського артиста Lil Nas X кинули секс-іграшку просто під час концерту. Він зупинив концерт і запитав, хто її загубив.