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Адель пригрозила своїм фанатам пістолетом: Тільки спробуйте кинути

5 Липня 2023, 12:37
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Адель
Джерело: Getty Images

Співачка Адель пригрозила своїм шанувальникам зі сцени з пістолетом у руках. Зірка нагадала про етикет після того, як почастішали випадки кидання предметів на сцену.

Це сталося на шоу Weekends With Adele, де артистка порушила важливу тему.

– Ви помітили, як люди зараз забувають про довбаний шоу-етикет? Люди просто кидають лайно на сцену. Я, бл**ь, насмілюся. Насмільтеся кинути в мене що-небудь, і я вас уб’ю, – пожартувала артистка зі сцени.

Адель закликала публіку припинити кидати речі в артистів.

– Досить кидати речі в артистів, коли можна стріляти в людей… Я бачила їх. Ці люди збожеволіли, ви можете собі уявити? – задалася питанням зірка.

Останнім часом музиканти страждають від рук слухачів просто на сцені. Наприклад, у Бібі Ріксу кинули телефон, через що їй довелося накласти кілька швів на обличчя. Порушника затримали і судитимуть.

Також нещодавно в британську співачку Pink кинули мішечок із прахом матері. Артистка розгубилася, адже не щодня таке відбувається.

В американського артиста Lil Nas X кинули секс-іграшку просто під час концерту. Він зупинив концерт і запитав, хто її загубив.

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