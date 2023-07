Адель пригрозила своїм фанатам пістолетом: Тільки спробуйте кинути

Співачка Адель пригрозила своїм шанувальникам зі сцени з пістолетом у руках. Зірка нагадала про етикет після того, як почастішали випадки кидання предметів на сцену.

Це сталося на шоу Weekends With Adele, де артистка порушила важливу тему.

Adele talks about concertgoers throwing things at artists:

“I fucking dare you. Dare you to throw something at me and I’ll fucking kill you.” pic.twitter.com/vy680y8ekm

— Pop Crave (@PopCrave) July 4, 2023