У співака Lil Nas X кинули секс-іграшку просто під час концерту. Артист підняв штучну вагіну і запитав у глядачів, чия вона.

Відомо, що репер брав участь у фестивалі Lollapalooza у Швеції. До ніг артиста кинули дивний предмет, заради якого музикант навіть призупинив концерт.

– Хто кинув на сцену цю вагіну? – жартома запитав він, перш ніж продовжити виступ.

На щастя, ніхто не постраждав, і Lil Nas X уміло перевів цю ситуацію в жарт.

Це не перший за останні місяці випадок, коли в артистів кидають різні предмети – від телефонів до мішечків із прахом.

Приміром, у Бібі Рексу кинули телефоном під час концерту в Нью-Йорку. Артистці довелося накласти кілька швів на обличчя, а чоловіка моментально затримали. Він понесе покарання за своє хуліганство.

Також у співачку Pink кинули мішок із прахом матері. Через це зірка зупинила музику, підняла мішок і запитала в хлопця, чи справді це його мама. Зірка додала, що не знає, як реагувати на такий прояв уваги.