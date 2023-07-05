Адель пригрозила своим фанатам пистолетом: Только попробуйте бросить

Певица Адель пригрозила своим поклонникам со сцены с пистолетом в руках. Звезда напомнила об этикете после участившихся случаев бросания предметов на сцену.

Это случилось на шоу Weekends With Adele, где артистка подняла важную тему.

Adele talks about concertgoers throwing things at artists: “I fucking dare you. Dare you to throw something at me and I’ll fucking kill you.” pic.twitter.com/vy680y8ekm — Pop Crave (@PopCrave) July 4, 2023

— Вы заметили, как люди сейчас забывают о долбаном шоу-этикете? Люди просто бросают дерьмо на сцену. Я, бл**ь, осмелюсь. Посмейте бросить в меня что-нибудь, и я вас убью, — пошутила артистка со сцены.

Адель призвала публику прекратить бросать вещи в артистов.

— Хватит бросать вещи в артистов, когда можно стрелять в людей… Я видела их. Эти люди сошли с ума, вы можете себе представить? — задалась вопросом звезда.

В последнее время музыканты страдают от рук слушателей прямо на сцене. К примеру, в Биби Риксу бросили телефон, из-за чего ей пришлось наложить несколько швов на лицо. Нарушителя задержали и будут судить.

Также недавно в британскую певицу Pink бросили мешочек с прахом матери. Артистка растерялась, ведь не каждый день такое происходит.

В американского артиста Lil Nas X бросили секс-игрушку прямо во время концерта. Он остановил концерт и спросил, кто ее потерял.