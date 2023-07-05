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Адель пригрозила своим фанатам пистолетом: Только попробуйте бросить

5 июля 2023, 12:37
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Адель
Источник: Getty Images

Певица Адель пригрозила своим поклонникам со сцены с пистолетом в руках. Звезда напомнила об этикете после участившихся случаев бросания предметов на сцену.

Это случилось на шоу Weekends With Adele, где артистка подняла важную тему.

— Вы заметили, как люди сейчас забывают о долбаном шоу-этикете? Люди просто бросают дерьмо на сцену. Я, бл**ь, осмелюсь. Посмейте бросить в меня что-нибудь, и я вас убью, — пошутила артистка со сцены.

Адель призвала публику прекратить бросать вещи в артистов.

— Хватит бросать вещи в артистов, когда можно стрелять в людей… Я видела их. Эти люди сошли с ума, вы можете себе представить? — задалась вопросом звезда.

В последнее время музыканты страдают от рук слушателей прямо на сцене. К примеру, в Биби Риксу бросили телефон, из-за чего ей пришлось наложить несколько швов на лицо. Нарушителя задержали и будут судить.

Также недавно в британскую певицу Pink бросили мешочек с прахом матери. Артистка растерялась, ведь не каждый день такое происходит.

В американского артиста Lil Nas X бросили секс-игрушку прямо во время концерта. Он остановил концерт и спросил, кто ее потерял.

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