Адель пригрозила своим фанатам пистолетом: Только попробуйте бросить

Певица Адель пригрозила своим поклонникам со сцены с пистолетом в руках. Звезда напомнила об этикете после участившихся случаев бросания предметов на сцену.

Это случилось на шоу Weekends With Adele, где артистка подняла важную тему.

Adele talks about concertgoers throwing things at artists:

“I fucking dare you. Dare you to throw something at me and I’ll fucking kill you.” pic.twitter.com/vy680y8ekm

