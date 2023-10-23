Співачка Адель отримала подарунок від фанатів Бейонсе просто на сцені. Це сталося під час концерту в Лас-Вегасі, де вона зібрала багатотисячний натовп шанувальників.

Так, під час виступу вирішила поспілкуватися з гостями її концерту, і в цей момент їй передали футболку Бейонсе з написом Beyoncé Renaissance tour. Ролик зі зворушливим моментом виклали у Twitter.

not adele getting a beyoncé t-shirt from a fan, ICONIC???????? pic.twitter.com/rjQ3dUYZoP — ???????????????????????????? (@beyoncegarden) October 21, 2023

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– Це для мене чи ви хочете, щоб я підписала це? – запитала Адель і радісно прийняла подарунок.

Адель продемонструвала свою любов до суперзірки, якою вона раніше захоплювалася, після виступу вона опублікувала знімок в Instagram, позуючи з футболкою.

Це не перший перфоманс співачки на сцені. Раніше Адель розкрила стать дитини фанатів, які попросили її це зробити просто зі сцени. Тоді зірка розплакалася через зворушливий момент – вона озвучила стать дитини з конверта, який до цього пара не відкривала.

Утім, бували моменти, коли співачка була не такою милою. Влітку 2023 року вона пригрозила фанатам пістолетом на тлі кидань предметів в артистів під час виступів. Зірка нагадала про етикет і наголосила, що відповідатиме на подібні порушення правил.