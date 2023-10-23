Певица Адель получила подарок от фанатов Бейонсе прямо на сцене. Это случилось во время концерта в Лас-Вегасе, где она собрала многотысячную толпу поклонников.

Так, во время выступления решила пообщаться с гостями ее концерта, и в этот момент ей передали футболку Бейонсе с надписью Beyoncé Renaissance tour. Ролик с трогательным моментом выложили в Twitter.

not adele getting a beyoncé t-shirt from a fan, ICONIC???????? pic.twitter.com/rjQ3dUYZoP — ???????????????????????????? (@beyoncegarden) October 21, 2023

Сейчас смотрят

— Это для меня или вы хотите, чтобы я подписала это? — спросила Адель и радостно приняла подарок.

Адель продемонстрировала свою любовь к суперзвезде, которой она ранее восхищалась, после выступления она опубликовала снимок в Instagram, позируя с футболкой.

Это не первый перфоманс певицы на сцене. Ранее Адель раскрыла пол ребенка фанатов, которые попросили ее это сделать прямо со сцены. Тогда звезда расплакалась из-за трогательного момента — она озвучила пол ребенка из конверта, который до этого пара не открывала.

Впрочем, бывали моменты, когда певица была не такой милой. Летом 2023 года она пригрозила фанатам пистолетом на фоне бросаний предметов в артистов во время выступлений. Звезда напомнила об этикете и заявила, что будет отвечать на подобные нарушения правил.