Певица Адель получила подарок от фанатов Бейонсе прямо на сцене. Это случилось во время концерта в Лас-Вегасе, где она собрала многотысячную толпу поклонников.

Так, во время выступления решила пообщаться с гостями ее концерта, и в этот момент ей передали футболку Бейонсе с надписью Beyoncé Renaissance tour. Ролик с трогательным моментом выложили в Twitter.

not adele getting a beyoncé t-shirt from a fan, ICONIC???????? pic.twitter.com/rjQ3dUYZoP

— ???????????????????????????? (@beyoncegarden) October 21, 2023