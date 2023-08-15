Співачка Адель розплакалася просто на сцені, коли називала майбутнім батькам стать їхньої дитини. Це сталося під час концерту зірки в Лас-Вегасі перед багатотисячною аудиторією.

На виступ Кріс Даре та його дружина Шантель Лорд прийшли з табличкою з написом Адель, чи розкриєш ти стать нашої дитини?

Схоже, план пари спрацював, адже через деякий час пару викликали на сцену, де співачка вголос озвучила стать дитини для глядачів.

– Насправді тут нікому не дозволяється використовувати таблички. Я здивована, що у вас це вийшло, – заявила Адель у ролику.

Перед тим, як дізнатися стать своєї дитини, Шантель заявила, що вона перебуває на 18-му тижні вагітності, а закритий конверт з інформацією вона зберігає з 12 тижня. Подружжя чекало, що всю правду розповість Адель, для чого і зберігало таємницю.

Співачка присіла на край сцени й відкрила конверт, щоб повідомити, що на пару чекає хлопчик. Після цього зірка обійняла Кріса та Шантель і побажала їм усього найкращого зі сльозами на очах.

Подібні перфоманси мають набагато кращий вигляд, ніж тренд на кидання предметів в артистів. Від цього вже постраждало багато зірок. Через це Адель пригрозила фанатам пістолетом просто зі сцени. Вона нагадала всім, як потрібно поводитися на концертах.