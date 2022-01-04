Корпорація Warner Music Group придбала права на всі пісні Девіда Бові за $250 млн.

– Це не тільки екстраординарні пісні, а й творчість, яка назавжди змінила курс сучасної музики… Ми з нетерпінням чекаємо на можливість скористатися творчістю Бові із пристрастю та турботою, – заявив виконавчий директор WCM Гай Мут.

Багатомільйонна угода передбачає, що корпорація тепер має права на тексти музиканта, а також твори. Раніше Warner Music Group мала доступ до пісень Бові, які виходили з 1968 до 1999 року — тепер до списку додали й творчість музиканта з 2000 до 2016 року.

Це одна з останніх угод компанії з придбання творчості поп-виконавців. У 2020 році WCM купила права на пісні Брюса Спрінгстіна, Боба Ділана та Ніла Янга.

Ці угоди дозволяють видавничим компаніям отримувати доходи від ліцензійних платежів, а також коли музика ліцензується для використання у фільмах, на телебаченні та в рекламі.

Нагадаємо, що просто зараз музика стає все популярнішою – повернулася мода на вінілові платівки. Так, продаж у Британії став рекордним за три десятиліття — з 1991 року. Наразі величезною популярністю користуються платівки ABBA з альбомом Voyage. Цікаво, що ринок вінілу зростає поступово — з 2007 року.