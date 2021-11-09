Абсолютно вбита горем: Кім Кардаш’ян про трагедію на концерті Тревіса Скотта

Зірка реаліті-шоу та блогер Кім Кардаш’ян прокоментувала трагедію, яка сталася на концерті Тревіса Скотта у рамках фестивалю Astroworld.

– Абсолютно вбита горем через загиблих та всіх, хто постраждав на Astroworld, – написала Кардаш’ян.

Вона зазначила, що вся її родина вражена через трагедію. Річ у тому, що Тревіс Скотт коханий її сестри Кайлі Дженнер.

Також Кім Кардаш’ян зазначила, що вся їхня сім’я молиться за одужання постраждалих.

– Ми молимося за всіх постраждалих, їхні сім’ї та близьких, зачеплених цим, а також Тревіса, який, як ми знаємо, дуже дбає про своїх шанувальників і справді спустошений, – зазначила Кардаш’ян.

Що сталося на фестивалі Astroworld Festival

5 листопада у Х’юстоні (США) відбувся перший день фестивалю Astroworld Festival, на який з усієї країни з’їхалися 50 тис. людей. Під час виступу Тревіса Скотта трапилася сильна тиснява, в якій загинуло вісім людей, ще 50 – перебувають у лікарні. В результаті організатори вирішили скасувати другий день фесту.

У мережі зараз поширюють страшні відео. На одному з них охоронці та поліцейські надають допомогу постраждалій у тисняві. Четверо чоловіків мали донести дівчину на ношах до медпункту, але впустили її. Дівчина сильно вдарилася головою об металеву огорожу.