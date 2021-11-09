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Абсолютно убита горем: Ким Кардашьян о трагедии на концерте Трэвиса Скотта

9 ноября 2021, 09:54 Євгенія Шапоренко
Абсолютно убита горем: Ким Кардашьян о трагедии на концерте Трэвиса Скотта
Источник: Кім Кардаш’ян

Звезда реалити-шоу и блогер Ким Кардашьян прокомментировала трагедию, которая произошла на концерте Трэвиса Скотта в рамках фестиваля Astroworld.

— Абсолютно убита горем из-за погибших и всех, кто пострадал в Astroworld, — написала Кардашьян.

Она отметила, что вся ее семья потрясена из-за трагедии. Дело в том, что Трэвис Скотт возлюбленный ее сестры Кайли Дженнер.

Также Ким Кардашьян отметила, что вся их семья молится за выздоровление пострадавших.

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— Мы молимся за всех пострадавших, их семьи и близких, затронутых этим, а также Трэвиса, который, как мы знаем, очень заботится о своих поклонниках и действительно опустошен, — отметила Кардашьян.

Что произошло на фестивале Astroworld Festival

5 ноября в Хьюстоне (США) прошел первый день фестиваля Astroworld Festival, на который со всей страны съехались 50 тыс. человек. Во время выступления Трэвиса Скотта случилась сильная давка, в которой погибли восемь человек, еще 50 сейчас находятся в больнице.
В результате организаторы приняли решение отменить второй день феста.

В сети сейчас распространяют жуткие видео. На одном из них охранники и полицейские оказывают помощь пострадавшей в давке. Четверо мужчин должны были донести девушку на носилках до медпункта, но уронили ее. Девушка сильно ударилась головой об металлическое ограждение.

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