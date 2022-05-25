90-річна Ріта Морено зіграє бабусю Торетто у фільмі Форсаж 10

Американська акторка Ріта Морено зіграє бабусю Домініка Торетто у довгоочікуваному фільмі Форсаж 10. Про це заявив у Instagram сам Він Дізель, який грає одного з головних героїв у франшизі.

Актор опублікував відео, де поділився всіма подробицями.

– Я завжди мріяв попрацювати з Рітою Морено, і той факт, що вона тут грає мою бабусю, змушує душу радіти, – заявив Дізель.

У ролику також з’явилася і сама 90-річна акторка, яка жартома заявила, що отримала запрошення на знімання лише у похилому віці. Новина про участь Морено у Форсажі не стала для фанатів несподіванкою – ще у січні 2021 року Дізель говорив, що роль бабусі Торетто має зіграти саме ця акторка. Продюсер франшизи та виконавець головної ролі вплинув на затвердження Ріти на цю роль.

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Ріта Морено є другою жінкою із 16 людей в історії, які виграли всі головні премії шоубізнесу. Серед нагород за її талант – Еммі, Ґреммі, Оскар та Тоні. У 2021 році вона взяла участь у зніманнях фільму Вестсайдська історія, який зрежисував Стівен Спілберг.

Однак у франшизу Форсаж точно не повернеться інший відомий актор – Дуейн Джонсон публічно відхилив прохання Віна Дізеля приєднатися до зйомок у бойовику.