90-летняя Рита Морено сыграет бабушку Торетто в фильме Форсаж 10

Американская актриса Рита Морено сыграет бабушку Доминика Торетто в долгожданном фильме Форсаж 10. Об этом заявил в Instagram сам Вин Дизель, который играет одного из главных героев во франшизе.

Актер опубликовал видео, где поделился всеми подробностями.

— Я всегда мечтал поработать с Ритой Морено, и тот факт, что она здесь играет мою бабушку, заставляет мою душу радоваться, — заявил Дизель.

В ролике также появилась и сама 90-летняя актриса, которая в шутку заявила, что получила приглашение на съемки только в преклонном возрасте. Новость об участии Морено в Форсаже не стала для фанатов неожиданностью — еще в январе 2021 года Дизель говорил, что роль бабушки Торетто должна сыграть именно эта актриса. Продюсер франшизы и исполнитель главной роли повлиял на утверждение Риты на эту роль.

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Рита Морено является второй женщиной из 16 человек в истории, выигравших все главные премии шоу-бизнеса. Среди наград за ее талант — Эмми, Грэмми, Оскар и Тони. В 2021 году она приняла участие в съемках фильма Вестсайдская история, который срежиссировал Стивен Спилберг.

Однако во франшизу Форсаж точно не вернется другой известный актер — Дуэйн Джонсон публично отклонил просьбу Вина Дизеля присоединиться к съемкам в боевике.