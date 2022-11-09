Американський репер 50 Cent розкритикував Мадонну за її дивне відео. Музикант назвав поп-співачку незайманою у 64 роки, і висловив свою думку в Instagram.

Так, 50 Cent опублікував скриншот з відео артистки, розкритикувавши її образ та дії.

– Я казав вам, що бабуся на ла*ні! Як незаймана у 64 роки, – прокоментував ролик 47-річний репер.

Мадонна поки що не відповіла своєму колезі, з яким у неї вже були з’ясування стосунків.

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Фанати 50 Cent підтримали його під публікацією в Instagram.

Вона виглядає одержимою.

Що сталося з її обличчям? Вся спадщина нанівець.

Та щось із нею не так.

Її обличчя схоже на пересадку дитячої шкіри.

Нагадаємо, що 50 Cent вже сварився з Мадонною влітку цього року. Тоді артист назвав співачку гуманоїдом і порадив трохи розслабитися.

Співачка любить дивувати своїх фанатів відвертими відео та фото. Однак вона також не забуває і про свою місію – робити світ кращим. З початку повномасштабного вторгнення Мадонна підтримує Україну – ще в лютому зірка закликала зупинити війну, яку розпочала Росія через свої криваві амбіції. Артистка розкритикувала Путіна і звинуватила його у порушенні угод з прав людини.