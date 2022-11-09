Американский рэпер 50 Cent раскритиковал Мадонну за ее странные видео. Музыкант назвал поп-певицу девственницей в 64 года, и выразил свое мнение в Instagram.

Так, 50 Cent опубликовал скриншот с видео артистки, раскритиковав ее образ и действия.

— Я говорил вам, что бабушка на де**ме! Как девственница в 64 года, — прокомментировал ролик 47-летний рэпер.

Мадонна пока не ответила своего коллеге, с которым у нее уже были выяснения отношений.

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Фанаты 50 Cent поддержали его под публикацией в Instagram.

Она выглядит одержимой…

Что случилось с ее лицом? Все наследие насмарку.

Да что-то с ней не так.

Ее лицо выглядит как пересадка детской кожи.

Напомним, что 50 Cent уже ссорился с Мадонной летом этого года. Тогда артист назвал певицу гуманоидом, и посоветовал немного расслабиться.

Певица любит удивлять своих фанатов откровенными видео и фото. Однако, она также не забывает и о своей миссии — делать мир лучше. С начала полномасштабного вторжения, Мадонна поддерживает Украину — еще в феврале звезда призвала остановить войну, которую начала Россия из-за своих кровавых амбиций. Артистка раскритиковала Путина, и обвинила его в нарушении соглашений по правам человека.