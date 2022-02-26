Певица Мадонна выступила со словами в поддержку Украины и осуждением начала войны со стороны президента РФ Владимира Путина.

Соответствующее видео певица опубликовала в своем Instagram.

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– Бессмысленное и жадное вторжение России в Украину должно быть остановлено! – написала Мадонна.

Она призвала всех, у кого есть возможность, прислать гуманитарную помощь миллионам граждан Украины, чьи жизни затронула война.

– Путин нарушил все существующие соглашения по правам человека. Путин не имеет права пытаться стереть с лица земли существование Украины. Мы поддерживаем вас, президент Зеленский! Мы молимся за вас и вашу страну! Да благословит вас всех Господь! – сказала она.

Она призвала человечество не чувствовать себя беспомощным, когда люди со всего мира сталкиваются с геополитическими действиями такого масштаба.

– Есть вещи, которые мы можем сделать. Слава Украине! Героям слава! #stopputin, – написала певица.

Ранее в поддержку Украины по всему миру высказались тысячи знаменитостей. Крупные кампании объявили об ограничении сотрудничества с Россией, когда часть средств от их дохода передается Украине или Красному Кресту, который работает в нашем государстве.

Страны Запада подсвечивают городские достопримечательности цветами украинского флага.

Источник: Madonna