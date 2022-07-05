Ілон Маск замовив собі люксовий літак Gulfstream G700 вартістю $80 млн. Постачання приватного джета заплановано на кінець цього року, та оформлено на штаб-квартиру Tesla у Техасі.

Купівля відбулася на тлі масового скорочення співробітників корпорації Маска – на початку літа мільярдер звільнив 10% персоналу Tesla.

Щоб оцінити всю люксовість літака, Ілону доведеться дочекатися дозволу від Федерального управління цивільної авіації США.

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Маск купив джет на заміну попередньому літаку Gulfstream G650 2015 року.

G700 – це абсолютно новий флагманський реактивний літак Gulfstream з довжиною салону в 17 метрів і дальністю польоту майже 14 тис. км. Пілотам доведеться враховувати кривину Землі, щоб пролетіти таку відстань за раз.

У салоні пасажирів чекає одразу п’ять окремих житлових зон, включаючи їдальню на шість осіб, спальню та душ.

Наразі у світі експлуатується понад 3 тис. літаків Gulfstream, 119 з яких буде поставлено клієнтам у 2022 році.

Раніше глава Tesla вже неодноразово заявляв, навіщо йому приватний літак – Маск користується джетом для швидкого переміщення, а за умов постійних заторів на дорогах це зробити неможливо на авто. Ілон купляє літаки не лише для статусності, а й задля ефективності – під час перельотів він тестує роботу супутникового інтернету Starlink, який також ефективно використовується і в Україні.