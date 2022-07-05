Илон Маск заказал себе люксовый самолет Gulfstream G700 стоимостью $80 млн. Поставка приватного джета запланирована на конец этого года, и оформлена на штаб-квартиру Tesla в Техасе.
Покупка произошла на фоне массового сокращения сотрудников корпорации Маска — в начале лета миллиардер уволил 10% персонала Tesla.
Чтобы оценить всю люксовость самолета, Илону придется дождаться разрешения от Федерального управления гражданской авиации США.
Маск купил джет на замену предыдущему самолету Gulfstream G650 2015 года.
G700 — это совершенно новый флагманский реактивный самолет Gulfstream с длиной салона в 17 метров и дальностью полета в почти 14 тыс. км. Пилотам придется учитывая кривизну Земли, чтобы пролететь такое расстояние за раз.
В салоне пассажиров ждет сразу пять отдельных жилых зон, включая столовую на шесть человек, спальню и душ.
В настоящее время в мире эксплуатируется более 3 000 самолетов Gulfstream, 119 из которых будут поставлены клиентам в 2022 году.
Ранее глава Tesla уже неоднократно заявлял, зачем ему приватный самолет — Маск пользуется джетом для быстрого перемещения, а в условиях постоянных пробок на дорогах это сделать невозможно на авто. Илон приобретает самолеты не для статусности, а и ради эффективности — во время перелетов он тестирует работу спутникового интернета Starlink, который также эффективно используется и в Украине.