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6 жилых зон со спальней и душем: Илон Маск приобрел частный самолет за $80 млн

5 июля 2022, 19:58
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Илон Маск

Илон Маск заказал себе люксовый самолет Gulfstream G700 стоимостью $80 млн. Поставка приватного джета запланирована на конец этого года, и оформлена на штаб-квартиру Tesla в Техасе.

Покупка произошла на фоне массового сокращения сотрудников корпорации Маска — в начале лета миллиардер уволил 10% персонала Tesla.

Чтобы оценить всю люксовость самолета, Илону придется дождаться разрешения от Федерального управления гражданской авиации США.

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Маск купил джет на замену предыдущему самолету Gulfstream G650 2015 года.

G700 — это совершенно новый флагманский реактивный самолет Gulfstream с длиной салона в 17 метров и дальностью полета в почти 14 тыс. км. Пилотам придется учитывая кривизну Земли, чтобы пролететь такое расстояние за раз.

В салоне пассажиров ждет сразу пять отдельных жилых зон, включая столовую на шесть человек, спальню и душ.

В настоящее время в мире эксплуатируется более 3 000 самолетов Gulfstream, 119 из которых будут поставлены клиентам в 2022 году.

Ранее глава Tesla уже неоднократно заявлял, зачем ему приватный самолет — Маск пользуется джетом для быстрого перемещения, а в условиях постоянных пробок на дорогах это сделать невозможно на авто. Илон приобретает самолеты не для статусности, а и ради эффективности — во время перелетов он тестирует работу спутникового интернета Starlink, который также эффективно используется и в Украине.

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