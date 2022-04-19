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Живе у друзів і спить на дивані: Ілон Маск зізнався, що не має власного житла

19 Квітня 2022, 15:29
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Getty Images

Найбагатша людина у світі Ілон Маск не має власного будинку. Глава Tesla зазвичай ночує у друзів вітальні.

Про це мільярд заявив в інтерв’ю TED.

Маск вже не вперше заявляє, що у нього немає особняка, як в інших багатих людей.

– Зараз у мене навіть немає власного житла, я буквально зупиняюсь у друзів. Якщо я їду в область затоки Сан-Франциско, де розташована більша частина інженерних розробок Tesla, я здебільшого дивлюся на вільні спальні друзів, – розповідає мільярдер.

На сьогодні активи Маска оцінюються в $270 млрд. Він ніколи не був вибагливий до житла. Його колишня кохана Граймз розповідала, що вони жили в сумнівному будинку за $40 тис. Співачка додала, що глава Tesla мав дірявий матрац, і він не хотів купувати новий.

– Не бачу сенсу витрачати мільярди доларів на рік на особисті потреби. Не те щоб моє особисте споживання було високим, але якщо я не матиму особистий літак, то часу на роботу буде менше, – заявив Маск.

Ще минулого року мільярдер повідомляв, що живе в орендованому у SpaceX житлі вартістью $50 тис. – воно розташоване біля штаб-квартири компанії в Техасі.

Ще в травні 2020 року він запевняв, що продає всю свою нерухомість і навіть не залишив будинок для себе.

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Джерело
CBS News
Теги
SpaceX, Tesla, Ілон Маск
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