Найбагатша людина у світі Ілон Маск не має власного будинку. Глава Tesla зазвичай ночує у друзів вітальні.

Про це мільярд заявив в інтерв’ю TED.

Маск вже не вперше заявляє, що у нього немає особняка, як в інших багатих людей.

На сьогодні активи Маска оцінюються в $270 млрд. Він ніколи не був вибагливий до житла. Його колишня кохана Граймз розповідала, що вони жили в сумнівному будинку за $40 тис. Співачка додала, що глава Tesla мав дірявий матрац, і він не хотів купувати новий.

Ще минулого року мільярдер повідомляв, що живе в орендованому у SpaceX житлі вартістью $50 тис. – воно розташоване біля штаб-квартири компанії в Техасі.

My primary home is literally a ~$50k house in Boca Chica / Starbase that I rent from SpaceX. It’s kinda awesome though.

Only house I own is the events house in the Bay Area. If I sold it, the house would see less use, unless bought by a big family, which might happen some day.

— Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2021